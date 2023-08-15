إشهار كتاب “الحقائب الخالية” للكاتبة إكرام العش

وطنا اليوم: تحت رعاية الأستاذ عبد الرحيم الزعبي مدير نادي خريجي الجامعة الأردنية تم يوم الاحد الماضي في مقر النادي توقيع واشهار كتاب ” الحقائب الخالية ” للكاتبة وعضو رابطة الكتاب الأردنيين ” إكرام العش ” حضره جمع من المهتمين والكُتاب ، وخريجي الجامعة الأردنية من الرعيل الأول حيث أدارت الإعلامية منى الشوابكة الحفل وقدمته بأسلوبها المميز وكلماتها الهادئة الراقية، التي بدأتها بتساؤل .. لماذا جاءت تسمية الكتاب ” بالحقائب الخالية ” وهل منا من يتنقل في الحياة بحقائب خالية ؟

وقد شارك في الحفل كل من الأديب الناقد الأستاذ فوزي الخطبا الذي أكد أن الكتاب يحمل مضامين متدفقة وطافات تعبيرية وأحاسيس إنسانية ومشاعر جياشة وتناغم عاطفي شفاف ويكمن وراء ذلك فكر وثقافة ورؤية ممتدة للأديبة، فنصوصها بطاقات دلالية متجددة ومتنوعة بأسلوب تعبيري أدبي تناى فيه عن التقليد ، وتكتب بأسلوبها الخاص بها من وهج الذات بمشاعر مرهفة وحميمة المحب ، نصوص نابضة بالحركة والحيوية والبهجة مشحونة بعاطفة جياشة جسدتها من خلال الصورة والتعبير، .بمهارة فائقة وعفوية وسلاسة وكلمات وألفاظ واضحة في المعاني والمباني. فنصوصها مسحة رومانسية من صميم المدرسة الرومانسية.

كما قدم الأديب والكاتب الروائي الأستاذ داود البوريني قراءة تحليلية عميقة للكتاب ونصوصه المنوعة وربطها بالواقع .. جذبت اهتمام الحضور واعطتهم فكرة جميلة وواضحة عن الكتاب ونصوصه التي جاءت من صميم الحياة ومعاناتها.

كما قدمت الكاتبة إكرام العش كتابها وبدأت بشرح وتوضيح سبب تسميته بالحقائب الخالية .. وتحدثت عن فصوله الثلاث التي استمدت عناوين موضوعاتها من واقع الحياة التي نعيشها (خواطر امرأة ، حروف وكلمات ،و مدن الضياع)، والتي اختارتها من خلال طبيعة عملها كاختصاصية نفسية وعملها في المجال الاجتماعي والإنساني …. وأن نصوصها تتميز بالبساطة والوضوح والعمق لأنها تعبر عن هموم الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص التي افردت لها فصلا في كتابها ،وكما قرأت عددا من نصوص كتابها ذات الدلالات المهمة.

وفي ختام الحفل تم فتح باب النقاش مع الحضور،وقامت الكاتبة بتوقيع واهداء نسخاً من الكتاب للحضور.