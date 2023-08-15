المزارع الخاصة .. موسم سياحي استثنائي ونسب إشغال غير مسبوقة

وطنا اليوم:توقع رئيس الاتحاد الخاص لأصحاب المزارع، الثلاثاء، محمد الساكت، أن تشهد حركة الإقبال على المزارع الخاصة والشاليهات حركة غير مسبوقة مع بدء تراجع تأثير الموجة الحارة بشكل مُؤقت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف الساكت أن المزارع الخاصة باتت مقصدا سياحيا جعلها متنفسا سياحيا وترفيهيا لمختلف أبناء المحافظات بسبب خصوصياتها.

الى ذلك قدم احد اصحاب المزارع التي يتم تأجيرها لاقامة المناسبات أو الاستجمام فكرة جديدة وغير مسبوقة في الأردن، حيث خرجت عن المألوف لاستخدامات المزارع او حتى مواقع الاحتفالات.

الإعلان قدم عروضا خاصة لراسبي التوجيهي تشمل أسعار مخفضة وحماية من ملاحقة ذويهم لهم، وتأمين مكان آمن لمن لا يريدون العودة لمنازلهم، بطريقة طريفة وفكاهية.

يقول مصعب احمد وهو صاحب مجموعة من المزارع، إن فكرة الترويج والاعلان هذه المرة حملت اسلوبا جديدا في كسر الأجواء المشحونة لطلبة التوجيهي الذين ينتظرون اعلان النتائج خلال الـ24 ساعة القادمة والتي يسودها قلق وتوتر بعد طول انتظار وترقب، حيث انه من الطبيعي ان يفرح الناجح وأهله ولكن الصدمة والحزن والاحباط قد يخيم على أولئك الذين لم يحالفهم الحظ، ومن هنا جاءت الفكرة بأن نخفف عن الطلاب الذين لم ينجحوا بسبب اكمالهم او عدم اجتيازهم لمادة او مادتين وبالتالي قد يدخلون في مرحلة نفسية صعبة.

ويضيف الأحمد، أن الترقب والتوتر العائلي قد يقود بعض الشباب الى أماكن أو تصرفات كردة فعل سلبية لرسوبهم وتحميلهم عبء المرحلة التي كانوا يبنون طموحاتهم الشخصية والعائلية عليها، الامر الذي قد ينعكس سلبا على مستقبل الشباب ويزيد مما اسماه “عقدة التوجيهي”، ولذلك وفر اعلانا يحمل خصما على قيمة الحجز “للراسبين” او اللذين لم يحالفهم النجاح .

وأرفق ايضا بالاعلان دعوة للاطمئنان من خلال توفير الحماية من خلال وجود حارس على باب المزرعة ، وكأنه يقول في هذا المكان لا تقلقوا لن يصل أحدا اليكم ويزعجكم.

يشار الى أن وزارة التربية والتعليم، ستعلن يوم غدٍ الأربعاء 16 آب 2023 نتائج الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني المُخصص