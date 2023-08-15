القبض على فنان مصري مشهور وترحيله إلى سجن وادي النطرون

وطنا اليوم:قُبض على الفنان المصري “أحمد فلوكس” في مدينة مرسى مطروح في مصر، وتم ترحيله إلى ديوان عام قسم شرطة العجوزة، لتنفيذ حكم صدر بحقه بالحبس سنتين وغرامة مالية 200 ألف جنيه في قضية سب وقذف.

وجاء في نص الحكم، إقدام الفنان “أحمد فلوكس” على سب وقذف “ياسمين إبراهيم”، وذلك من خلال إرساله رسائل النصية عبر الهاتف المحمول، تضمنت عبارات “خادشة للحياء ولسمعة أسرتها”، بالإضافة إلى تعرضه لـ”ياسمين” بتلميحات إباحية عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك وفقًا لموقع “المصري اليوم”.

وأوضحت ياسمين في التحقيقات أنها تعرفت على فلوكس من خلال مجموعة أصدقاء مشتركين بينهما، وبدت بينهما علاقة صداقة تتطور، وبعدها قام “فلوكس” بعرض الزواج عليها ولكنها رفضت.

وأضافت أن فلوكس قام بتهديدها من خلال تطبيق “واتساب”، مشيرة إلى أنه يقوم بتتبع هواتفها واعماد مضايقتها

وقال محامي ياسمين عزت، في تصريح لموقع “مصراوي”، إن فلوكس مثل بالمحكمة الاقتصادية لقضاء فترة العقوبة، وإنه جرى ترحيله إلى قسم العجوزة. وذكر مصدر مُطلع أنه جرى ترحيل أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة العقوبة.