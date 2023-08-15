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كناكرية : توجهات للاستثمار في البوتاس والفوسفات

منذ ساعة واحدة
كناكرية : توجهات للاستثمار في البوتاس والفوسفات

وطنا اليوم:أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، أن هناك توجهات ستحسم خلال الأيام القليلة المقبلة لإبرام اتفاقيات استثمارية جديدة لأموال صندوق الضمان الاجتماعي.
وبين كناكرية خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية تقرير الاستدامة السادس لسنة 2022 وأبرز الإنجازات التي حققها صندوق استثمار أموال الضمان، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجهات للاستثمار في الفوسفات والبوتاس.
وكشف أنه سيتم عقد اجتماعات مع إدارات شركات الفوسفات والبوتاس، لدراسة جدوى الاستثمار بهما وإمكانية إضافة روافد جديدة تدعم أرباح الصندوق.


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