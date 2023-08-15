طائرات مسيرة “درون” لرصد مخالفات التوجيهي

وطنا اليوم:تعتزم ادارة السير، الأربعاء، تسيير طائرات درونز لرصد المخالفات المرورية خلال فترة إعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”، وفق ما ذكر مصدر أمني .

كما أعلنت مديرية الأمن العام، الثلاثاء، عن سعيها الدؤوب للقضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة للسير.

وأضافت في بيان ، أنها خصصت الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب لتلقي البلاغات واستقبال الصور والفيديوهات عن حالات إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة للسير.

وقال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام، العميد نايف الزيود، الثلاثاء، إن لديهم أجهزة عالمية وكوادر مدربة، قادرة على تحديد مطلقي العيارات النارية العشوائية.

وأضاف الزيود، في تصريح ، أن إطلاق العيارات النارية في الأفراح جريمة حسب التشريعات والقوانين الأردنية، ويجب أن نصل مع الأردنيين إلى أن هذه الجريمة تجلب الإزدراء من المجتمع.

وتعقد وزارة التربية والتعليم في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – الامتحان العام، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

وأعلنت مديرية الأمن العام عن تخصيص الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها