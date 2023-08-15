الأمن العام: أبلغوا عن مطلقي الأعيرة النارية على هذا الرقم

وطنا اليوم:خصصت مديرية الأمن العام، الثلاثاء، رقما على تطبيق “واتساب” لتلقي البلاغات واستقبال الصور والفيديوهات عن حالات إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة للسير.

وقالت المديرية، في بيان، إنها خصصت الرقم 0797911911 على تطبيق واتساب لتلقي البلاغات، مشيرة إلى تعزيز الانتشار، والرقابة، ومتابعة البلاغات حتى يتم القبض على مطلقي الأعيرة النارية وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة