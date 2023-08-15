بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام: أبلغوا عن مطلقي الأعيرة النارية على هذا الرقم

منذ 3 ثواني
الأمن العام: أبلغوا عن مطلقي الأعيرة النارية على هذا الرقم

وطنا اليوم:خصصت مديرية الأمن العام، الثلاثاء، رقما على تطبيق “واتساب” لتلقي البلاغات واستقبال الصور والفيديوهات عن حالات إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة للسير.
وقالت المديرية، في بيان، إنها خصصت الرقم 0797911911 على تطبيق واتساب لتلقي البلاغات، مشيرة إلى تعزيز الانتشار، والرقابة، ومتابعة البلاغات حتى يتم القبض على مطلقي الأعيرة النارية وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:49

وفاة ستيني بعد تدخله بفض مشاجرة بالزرقاء

10:41

ارتفاع عدد زوار رم الأجانب 98.2% وتراجع الأردنيين 48.7%

10:36

الأمن العام: أجهزة عالمية لضبط مطلقي العيارات النارية

10:31

الاتصالات تحذر من رسائل مضللة حول تسجيل للمكالمات

09:58

وفيات الثلاثاء 15-8-2023

09:53

وزير إسرائيلي: مياهنا مقابل الكهرباء الأردنية

09:41

الغذاء والدواء: مؤسسات تستخدم مستلزمات طبية وتعيد تعقيمها بطريقة مخالفة

09:33

27 قتيلا جراء انفجار محطة وقود في داغستان الروسية

09:31

من هم المتهمون الـ18 مع ترامب في قضية انتخابات جورجيا

09:26

شاهد : لحظة وقوع انفجار مجهول دمّر 3 منازل في أميركا

09:21

حريق ضخم في السوق الكبير بطهران

09:17

النابلسي: لدينا خطط وبرامج لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم

وفيات
وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023وفيات الأحد 13-8-2023