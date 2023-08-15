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وفاة ستيني بعد تدخله بفض مشاجرة بالزرقاء

منذ 3 ثواني
وفاة ستيني بعد تدخله بفض مشاجرة بالزرقاء

وطنا اليوم:توفي شخص ستيني، ليلة الاثنين – الثلاثاء، إثر مشاجرة اندلعت بين عدة أشخاص، في احدى مناطق محافظة الزرقاء وفقا لمصدر امني .
وبالتفاصيل قال المصدر ، إنه تم إسعاف الشخص الستيني، أثناء تواجده لفض مشاجرة جماعية بحكم الجوار إلى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة هناك.
واضاف انه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية المشاركين بالمشاجرة وبوشرت التحقيقات.


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