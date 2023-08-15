ارتفاع عدد زوار رم الأجانب 98.2% وتراجع الأردنيين 48.7%

وطنا اليوم:بلغ عدد زوار رم خلال النصف الأول من العام الحالي 314,676 ألف زائر منهم 30,116 ألف أردني و284,560 ألف أجنبي.

وبحسب إحصائيات بلغ عدد الزوار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 202,210 ألف زائر منهم 58,668 ألف أردني و143,542 ألف أجنبي.

ومقارنة بين العامين للفترة ذاتها ارتفع إجمالي عدد الزوار 55,6%، فيما تشير الإحصائيات إلى أن عدد الزوار الأردنيين تراجعوا بنسبة 48.7% حيث بلغوا خلال النصف الأول من العام الحالي 30,116 ألفا بينما العام الماضي للفترة ذاتها وصل العدد إلى 58,668 ألفا بتراجع مقداره 28,552 ألف أردني.

أما الزوار الأجانب ارتفع عددهم 98.2% حيث بلغ للفترة ذاتها من العام الحالي 284.560 ألف زائر فيما بلغ العام الماضي 143,542 ألف زائر بارتفاع 141,018 ألفا.

تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر تموز من عام 2023 نمواً نسبته 19.4%، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، ليبلغ 554.5 مليون دينار (782.1 مليون دولار).

وأظهرت البيانات أنه خلال السبعة شهور الأولى من عام 2023، أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 50.1% بتسجيله لما قيمته 3,004.8 مليون دينار (4,238.0 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 3,720.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 51.3%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 3,085.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.0%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 635.1 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 76.2%.

وارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر تموز من عام 2023 بما نسبته (13.1%)، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، ليبلغ 171.2 مليون دينار (241.5 مليون دولار).

وحقق الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهور السبعة الأولى من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 37.9% بتسجيله لما قيمته 813.2 مليون دينار (1,147.0 مليون دولار)