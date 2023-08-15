بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

حريق ضخم في السوق الكبير بطهران

منذ ساعتين
حريق ضخم في السوق الكبير بطهران

وطنا اليوم:أفادت تقارير إعلامية إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع حريق ضخم في السوق الكبير بطهران بدون ورود أنباء عن إصابات.
فقد ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقا هائلا شب في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران “اندلع حريق.. في بازار طهران الكبير وشبت النيران في نحو 30 مستودعا ومتجرا”.
وقالت الوكالة إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:22

الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف مرقدا دينيا بإيران

11:16

قطر تستورد 72 طنا من التمور الأردنية في 7 أشهر

11:08

وزير الداخلية: الأردن لا يزال ممراً لتجار المخدرات

11:01

الأمن العام: أبلغوا عن مطلقي الأعيرة النارية على هذا الرقم

10:49

وفاة ستيني بعد تدخله بفض مشاجرة بالزرقاء

10:41

ارتفاع عدد زوار رم الأجانب 98.2% وتراجع الأردنيين 48.7%

10:36

الأمن العام: أجهزة عالمية لضبط مطلقي العيارات النارية

10:31

الاتصالات تحذر من رسائل مضللة حول تسجيل للمكالمات

09:58

وفيات الثلاثاء 15-8-2023

09:53

وزير إسرائيلي: مياهنا مقابل الكهرباء الأردنية

09:41

الغذاء والدواء: مؤسسات تستخدم مستلزمات طبية وتعيد تعقيمها بطريقة مخالفة

09:33

27 قتيلا جراء انفجار محطة وقود في داغستان الروسية

وفيات
وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023وفيات الأحد 13-8-2023