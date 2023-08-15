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نائب يقاضي صحيفة الكترونية

منذ ساعة واحدة
نائب يقاضي صحيفة الكترونية

 

وطنا اليوم – اقام رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، دعوى قضائية ضد صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، بسبب تصريحات كان أدلى بها عبر إحدى المحطات الفضائية المحلية.

تصريحات الذنيبات كانت حول مشروع قانون حقوق الطفل الذي أقره مجلس النواب في أيلول (سبتمبر) الماضي.

ومثل ناشر الصحيفة الزميل الصحفي طلال سليمان غنيمات، ورئيس التحرير مأمون بيضون، أمام مدعي عام عمان خلود العدوان، بتهمة “الذم والقدح وعدم تحري المهنية وذم شخص نائب”، حيث قال الزميلان إنهما غير مذنبين، وتم الاستماع إلى أقوالهما وتحويل القضية إلى محكمة بداية عمان.


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