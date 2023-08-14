الرواشدة : معقول !!

وطنا اليوم – تسأل الكاتب والمحلل حسين رواشدة في تغريدة نشرها عبر منصة X تويتر معقول ان تُرفع بجامعاتنا أعلام بدل علم واحد نعرفه ونعتز به ؟ أو تُشهر هويات متعددة وربما متنافرة بدل هوية اردنية واحدة نتوحد عليها؟ أو أن نتصارع حول القوانين ،ثم نهرب منها إلى الجاهات العشائرية؟ معقول أن يحدث كل هذا ، ثم نندب حظنا لضياع فرص التحديث ، او نتلاوم لتراجع هيبة القانون.

واضاف الرواشدة الفراغ الذي تتركه إدارات الدولة ، حين تصمت ، أو تتحرك ببطء، أو تصل متأخرة، تملؤه العشيرة ، ومن أسف أن استدعاء العشيرة من الحاضنة الاجتماعية للقيام بدور الإطفاء السياسي ، أو الردع القانوني ، أضرّ بالعشيرة ،وبالدولة أيضا.

تغريدة الرواشدة جاءت متزامنة مع احداث متسلسلة بحث فيها الرواشدة عن اجابات لتساؤلاته مستنكرا بعبارة “معقول”.