الوطنية للتشغيل تنظم لقاء حواريا في العقبة مع مشروع التدريب المهني

وطنا اليوم: نظمت الوطنية للتشغيل والتدريب، اليوم الاثنين، في العقبة لقاءً حوارياً، بالتعاون مع مشروع “التدريب المهني الموجه نحو التشغيل في مجال المهن الحرفية” المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني” (GIZ)، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وأشار مدير عام الوطنية للتشغيل والتدريب، العميد الركن عبد ربه الجرابعة، خلال اللقاء الذي رعاه رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين بشباب الوطن وضرورة إيلائهم الرعاية وتأهيلهم ومنحهم بما يستحقونه من دعم لتمكينهم من خدمة وطنهم.

وثمن الجرابعة الدور الألماني الداعم والمتواصل والتشاركية المميزة مع الوطنية للتشغيل والتدريب.

وقال إن التدريب والتشغيل يأتي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في بناء البرامج التدريبية وتنفيذها، والاستفادة من بعض التجارب التي أثبتت نجاحها على المستويين الإقليمي والدولي وبما ينسجم مع التوجهات والاستراتيجيات الوطنية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

وشارك في اللقاء ممثلون عن عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية الفاعلة في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل، حيث تم خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة برفع جودة برامج التدريب المهني ومواءمتها مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل الأردني.

واطلع المشاركون على تطور سير العمل في إنشاء مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني في محافظة العقبة الذي جاء ليكون نموذجاً فريداً للتدريب المهني النوعي، المعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى المهارات المطلوبة في سوق العمل ويسهم في زيادة قابلية التشغيل للشباب الاردني.

وأشاد المشاركون بالدور التشاركي للوطنية للتشغيل والتدريب والتعاون الدولي الألماني “GIZ” في بناء نماذج لشراكات حقيقية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص، حيث يعد استحداث مجمع تدريبي رائد ومتميز خطوة إيجابية نحو خلق بيئة محفزة لتعزيز القدرة التنافسية وتوفير فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة في مدينة العقبة.

يشار إلى أن مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني الواقع في منطقة العقبة الصناعية الدولية، قد أُنشئ بدعم من منظمة التعاون الدولي الألماني (GIZ) وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ من خلال مشروع “التدريب المهني الموجه نحو التشغيل في مجال المهن الحرفية” الذي ساهم في استحداث وتطوير هذا النموذج الذي تم بناؤه من خلال جلسات تشاورية مع القطاع الخاص في العقبة وبناء البرامج التدريبية التي تلبي تطلعاتهم ورفده بالتجهيزات والمعدات اللازمة، والاستفادة من التجارب والخبرات الألمانية المتقدمة في مجال التدريب المهني والتقني.

كما ساهم مشروع “التدريب و التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الموجه نحو سوق العمل” المنفذ من قبل المنظمة أيضا في إنشاء مركز التميز الأردني الألماني للتدريب اللوجستي ضمن مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني وتزويده بالبرامج والمعدات اللازمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدريب المهني والتقني، بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للمجتمعات والشباب المهتمين بتطوير مهاراتهم ومستقبلهم المهني.