ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 18% في النصف الأول من العام الجاري

وطنا اليوم: ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.52 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.83 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 11645 رخصة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 11137 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.6 بالمئة.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 3.81 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.16 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 20.6 بالمئة.

فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في النصف الأول للعام الحالي، نحو 703 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 664 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.9 بالمئة.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 84.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.5 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.5 بالمئة.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة اذ بلغت 14.7 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.528 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة مادبا أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 3.7 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.132 متر مربع لكل فرد.

وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.5 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة في النصف الأول للعام الحالي، نحو2.959 مليون متر مربع، مقابل نحو 2.452 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 20.7 بالمئة.

أما على مستوى شهر حزيران للعام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1859 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 805 ألف متر مربع، مقارنة مع 875 ألف متر مربع، خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض نسبته 8 بالمئة.