الشوبكي: المواطن سيلمس اثر موجة الحر في فاتورة الكهرباء

وطنا اليوم:أكد الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن الموجة الحارّة التي تؤثر على المملكة منذ ثلاثة أيام سيكون لها انعكاس سلبي على فواتير كهرباء المواطنين، وستزيد الأعباء عليهم فوق معاناتهم من البطالة والفقر وارتفاع نسب التضخم والفوائد البنكية.

وأضاف الشوبكي أن الحمل الكهربائي الأقصى وصل إلى نحو (٤) آلاف ميجاواط بسبب الاستهلاك الزائد على الكهرباء نتيجة تشغيل المكيفات لفترات طويلة، ورغم ذلك فإننا لم نشهد انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي خلال موجة الحر، لافتا إلى تحسّن أداء شركات التوزيع خلال الفترة الماضية.

ولفت الشوبكي إلى أنه ورغم ارتفاع الطلب على الكهرباء، إلا أن بعض محطات التوليد المتعاقد معها، والتي تحصل على مبالغ مالية تحت عنوان “بدل استطاعة” لم تقم بفعل أي شيء يمكن للمواطن أن يلمس أثره.

وأشار الشوبكي إلى أن قطاع الطاقة في الأردن يحتاج إلى إعادة تنظيم وبخاصة قطاع الكهرباء، حيث تتوزع المهام بين وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، ما زاد التخبط نتيجة تداخل الصلاحيات وتنوع وتوزّع المسؤوليات