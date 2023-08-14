الصندوق الأردني للريادة يستثمر في صندوق سدو المالية

وطنا اليوم: أعلن الصندوق الأردني للريادة، عن استثماره في صندوق سدو المالية، لدفع عجلة نمو ريادة الأعمال والتقدم التقني في الأردن.

والتزم الصندوق الأردني للريادة باستثمار قيمته 1.5 مليون دولار في سدو المالية الذي يعتبر صندوقا استثماريا جريئا يستثمر في الشركات الريادية سريعة النمو في المراحل المبكرة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق المهندس محمد المحتسب، إن الصندوق ماض في مساهمته بجذب الاستثمار في الشركات الأردنية لتطوير البيئة الريادية، موضحا أن الاستثمار في سدو المالية، ينسجم مع رؤية الصندوق لتحفيز نمو البيئة الريادية في الأردن، وإيجاد فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن اهتمام سدو المالية بالسوق الأردني، يأتي كشهادة على توفر كفاءات أردنية عالية وشركات أردنية واعدة، وأن وجود صندوق سدو المالية سيوفر للشركات الناشئة في الأردن التمويل والوصول إلى الأسواق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويركز سدو المالية، على الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في المراحل المبكرة في مختلف القطاعات، وتشمل استراتيجية الاستثمار الخاصة به، مناطق جغرافية متعددة، أهمها الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لسدو المالية قصي بن عبدالله السيف، أن الأردن لعب دورا محوريا في منظومة البيئة الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كانت ولادة الشركات الناشئة الرائدة وأصحاب المواهب البارزة الذين ساهموا في تشكيل الصناعات التي يديرونها، موضحا “أننا نهدف من خلال الشراكة مع الصندوق الأردني للريادة، إلى تسريع نمو الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات إقليمية”.

وأشار إلى أن هذه الشراكة، لا توفر الدعم المالي فحسب، بل تعزز أيضا الابتكار وإيجاد فرص العمل والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمنطقة.