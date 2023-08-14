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الحر يرفع إقبال الأردنيين على المكيفات بنسبة 50%

منذ ساعة واحدة
الحر يرفع إقبال الأردنيين على المكيفات بنسبة 50%

وطنا اليوم:كشف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، الاثنين، ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف منذ مطلع آب بنسب تراوحت بين 40-50 في المئة، مقارنة مع المدة ذاتها مع العام الماضي.
وقال الزعبي، إن الطلب على أجهزة التكييف شهد نشاطا ملحوظا في الأسبوعيين الماضيين، تزامنا مع موجات الحر المتتالية التي يشهدها الأردن.
وأضاف أن الطلب على أجهزة التكييف كان الأعلى في محافظة العاصمة عمّان، تبعتها محافظة إربد.
ويعد عام 2023، العام الأقل في أسعار أجهزة التكييف، مقارنة في الأعوام الماضية، وفقا للزعبي الذي أكد انخفاض الأسعار بنسب تراوحت بين 10-12 في المئة.
وعزا الزعبي أسباب انخفاض الأسعار، إلى انخفاض أسعار البيع في بلاد المنشأ، إضافة إلى انخفاض أجور الشحن والتنافس الكبير بين التجار، وانخفاض ربحيتهم.
وبحسب الزعبي، فإن أجهزة التكييف ذات السعر “الرخيص”، شهدت ارتفاعا في الإقبال على شرائها بنسبة بلغت نحو 90 في المئة.
ولم تشهد أجهزة التبريد والتجميد “الثلاجات والفريزرات” ارتفاعا في الإقبال، وكان الطلب عليها اعتياديا وغير ملفت، وفقا للزعبي


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