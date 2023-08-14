تنشيط السياحة تختتم مشاركتها بمعرض جمعية وكلاء السياحة والسفر السنغافورية

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض جمعية وكلاء السياحة والسفر السنغافورية NATAS الذي عقد خلال الفترة ١١-١٣ من شهر أغسطس الحالي حيث قدم وفد الهيئة بالتعاون مع سفارتنا الأردنية العاملة في سنغافورة العديد من المعلومات عن أبرز تطورات المنتج السياحي الأردني والتجارب السياحية التي يمكن للسائح السنغافوري تجربتها خلال زيارة المملكة.

وعلى هامش المعرض، فقد التقى وفد الهيئة عدد من ممثلي عن شركات السياحة والسفر السنغافورية خلال مشاركتهم في المعرض والعديد من ممثلي شركات الطيران العالمية لبحث فرص التعاون المشترك.

تأتي مشاركة الهيئة ضمن المعرض الذي يركز على شريحة المستهلك النهائي ضمن جهود الهيئة الترويجية المستمرة في القارة الآسيوية والتي أبدت تحسناََ في رفد المملكة بأعداد متزايدة من السياح خلال العام الحالي.

ومن المتوقع انعكاس هذه الجهود بشكل إيجابي على أرقام القارة الآسيوية ضمن موسم السياحة القادم بشكل ملحوظ.

يجدر بالذكر أن السوق السنغافوري شهد تحسناََ في أعداد السياح إلى المملكة بزيادة ملموسة مقارنة باعداد العام الماضي.