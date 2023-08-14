الرواجيح : طرح عطاءات لإنشاء قاعات متعددة الأغراض في مدينة مادبا ومناطقها

وطنا اليوم – قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح إن المجلس البلدي قرر بجلسته المنعقدة مساء أمس الأول السبت إحالة عدد من العطاءات لإنشاء مخططات وتصاميم لقاعات متعددة الأغراض في منطقة الفيصلية والمريجمات والحوية وقاعة شرق مدينة مادبا وقاعة جنوب مدينة مادبا بهدف خدمة المجتمع المحلي والتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم من عناء التنقل.

واضاف الرواجيح في تصريح صحفي أنه جرى إستملاك قطعة أرض لقاعة منطقة الفيصلية بكلفة تقديرية تبلغ ١٠٠ ألف دينار من مخصصات مجلس المحافظة ليصار إلى استكمال الإجراءات والعمل جارٍ لتخصيص أرض لقاعة منطقة ماعين والمنشية .

وقال إن العمل جارٍ بمراحل بناء قاعة متعددة الأغراض في مناطق قرى الشوابكة تخدم جرينة والوسية وغرناطة والعريش بكلفة إجمالية قيمتها 250 ألف دينار .

يشار إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الغاية جاءت بالتعاون مابين المجلس البلدي ومجلس المحافظة في مادبا.