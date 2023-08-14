توقع ارتفاع أسعار أصناف حساسة من الخضار في الأردن

وطنا اليوم:توقع مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، الاثنين، ارتفاع أسعار أصناف حساسة من الخضار، في الأيام المقبلة.

وقال العوران إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار البندورة والكوسا والخيار والزهرة في السوق المركزي، في الأيام التي تعقب موجة الحر.

وأضاف أن الارتفاع الحاد في دجات الحرارة، واستمرارها أعلى من المعدل لعدة أيام، يؤدي إلى نضج مبكر للثمار، مما يتسبب بفائض في المعروض داخل السوق المركزي، لمدة محدودة.

ويعقب ذلك، شح في الكميات الواردة إلى السوق المركزي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفقا للعوران.

وقبل كل ذلك، رفعت موجات الحر المتتالية، من استهلاك المزارعين للماء والكهرباء، مما رفع من كلف الإنتاج عليهم، ويتسبب أيضا في ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي.

وبحسب العوران، فإن أصنافا أخرى من الخضار، ومنها الباذنجان والفلفل الحار والحلو، ليست بمنأى على الارتفاع في الأسعار.

واعتبر العوران، أن المحاصيل الزراعية في الأردن، تعيش ظروفا استثنائية الصيف الحالي، مما يزيد من خسائر المزارعين وظروفهم الصعبة