التربية: توريد 95% من الكتب المدرسية

وطنا اليوم:قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إن نسبة توريد الكتب المدرسية للمدارس للعام الدراسي 2023/2024 بلغت 95 بالمئة، وأن الوزارة ستستكمل توريد جميع الكتب للمراحل الدراسية المختلفة مع نهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت اليوم الاثنين، أن الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بصدد استكمال المقابلات لاختيار المعلمين الجدد لملء 2700 شاغر من حملة الشهادة الجامعية الأولى وخريجي دبلوم تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة.

وأضافت، أن الوزارة تواصل استكمال إجراءاتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي بدأ بالتحاق 116119 معلما وإداريا بمدارسهم يوم أمس الأحد، تمهيدا لاستقبال الطلبة في أول يوم دراسي في العشرين من الشهر الحالي بحسب التقويم المدرسي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة الإجراءات المرتبطة ببدء العام الدراسي، واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الميدان على الأرقام (065662475)، (065692368)، (065699916) ، تلفاكس (065666492) ، خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450)