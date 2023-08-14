الملك يتوجه إلى مصر للمشاركة بـ قمة العلمين

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، متوجها إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية ستعقد بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي.

ويرافق جلالة الملك وفد رسمي.

وأدى سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة