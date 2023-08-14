وطنا اليوم:أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة،الاثنين، إضافة 10 خدمات جديدة في مركز المقابلين للخدمات الحكومية.

وقالت الوزارة في ردها على استفسارات صحفية إن عدد الخدمات سيرتفع إلى 95 خدمة.

وحول طبيعة الخدمات قالت الوزارة إنه تشمل مؤسسات عدة وسيعلن عنها بشكل تفصيلي.

يشار إلى أن مركز المقابلين هو أول مركز للخدمات الحكومية ويشمل قبل إضافة الخدمات الجديدة 20 مؤسسة حكومية تقدم 85 خدمة