طقس العرب: الليلة الماضية كانت غير مألوفة على الأردنيين

وطنا اليوم:سجّلت درحات حرارة عالية للغاية وغير مألوفة لهذا الوقت من اليوم مع انتصاف ساعات الليل بلغت منتصف الثلاثينات في العاصمة وعدد آخر من المناطق وتقترب من الـ 40 درجة في الزرقاء!

وبحسب بيانات شبكة محطات الرصد الجوي التابعة لمركز طقس العرب فإن درجة الحرارة المُسجّلة الان هي:

إربد: 34

جرش: 37

البلقاء: 35

عجلون: 36

المفرق: 32

العاصمة عمّان: 35

الزرقاء: 37.5

مأدبا: 31

الكرك: 30

الطفيلة: 27

معان: 33

العقبة: 37

وتؤدي هذه القيم العالية لدرجات الحرارة مع انتصاف الليل الى الشعور بالضيق والازعاج، كما أن الأردنيين غير معتادين على هذه القيم الحرارية في اوقات الليل والتي تحمل بالعادة انفراجاً للأجواء الحارة.

ويأتي تسجيل هكذا قيم حرارية مُتطرفة ليلاً نتيجة تأثر الأردن بكتلة هوائية تُوصف بأنها شديدة الحرارة واقتراب مركزها اللاهب من العاصمة والمدن الأردنية ويُتوقع ان تستمر بالتأثير حتى ساعات مساء يوم الاثنين قبل أن تتراجع قليلاً وبشكل مؤقت يومي الثلاثاء والأربعاء وفق آخر قراءات الخرائط الجوية.

اليوم الاثنين

تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات المُعتادة بحدود 9-11 درجة مئوية.

ويكون الطقس شديد الحرارة في جميع مناطق المملكة وتتجاوز درجة الحرارة العظمى حاجز الـ 40 مئوية في أغلب المدن بما في ذلك العاصمة عمّان، وتكون درجات الحرارة لاهبة ما بين منتصف ونهاية الأربعينات مئوية في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور للسحب المتوسطة والعالية.

ومع ساعات العصر، تظهر السحب الركامية في مناطق محدودة من المملكة خاصة الجنوبية وتكون الفرصة واردة لهطول زخات محلية متفرقة من الامطار قد تصحب بالرعد أحياناً ونشاط الرياح المثيرة للغبار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق وتكون مثيرة لبعض الغبار في مناطق البادية، وتتحول الرياح مع ساعات العصر في المناطق الغربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية خفيفة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-20 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 29 درجة مئوية.

التوصيات

– يُنصح بعدم التعرض المُباشر والطويل لأشعة الشمس ما بين الساعة 11 صباحاً والـ 5 عصراً

– عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة مع ساعات الظهيرة والعصر

– عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار داخل المركبات المغلقة لفترات طويلة

– تجنب التخلص العشوائي من السجائر في الأماكن الجافة، حيث يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق

– الانتباه من ارتفاع فرص حدوث حرائق بالقرب من الأشجار أو الغابات

– التأثير السلبي على مرضى الجهاز التنفسي والعيون

– يُنصح بشرب كميات إضافية من المياه

– نشاط الرياح المثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية

ليلاً

يبقى الطقس حارّاً نسبيّاً ومزعجاً بالنسبة لساعات الليل في مختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة