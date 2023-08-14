الدوريات الخارجية تدعو السائقين إلى القيادة بحذر وتمهل

وطنا اليوم:أكد مندوب إدارة السير أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر جرى توزيع مجموعات السير كافة، لكشف مناطق الاختصاص ولإزالة العوائق والتجهيز للحركة المرورية.

وأكد أن التزام السائقين يسهم بانسيابية الحركة المرورية، داعيا إلى ضرورة تفقد المركبات قبل الانطلاق وفي حال حدوث أي تعطل ضرورة وضع المركبة على أقصى يمين الشارع والاستعانة برقباء السير.

وخلال استعراضه للحركة المرورية على الطريق الرئيسية والرابطة بين المحافظات أكد انسيابية الحركة المرورية نتيجة تقييد السائقين بقواعد وأولويات المرور من حيث ترك مسافة آمان والالتزام بالسرعات المقررة واتباع إرشادات رقباء السير.

من جانبه قال مندوب الدوريات الخارجية في تصريح نقلته عنه إذاعة الأمن العام، إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في مناطق الاختصاص للدلالة والارشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة سير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وجميع الطرق سالكة ولا عوائق ولا إغلاقات على الطرق الخارجية خلال الفترة الصباحية.

وأكد مندوب الدوريات الخارجية انه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث أبرزها التعامل مع تدهور ديانا محملة بمادة الدهان على الطريق الصحراوي بعد مدينة الحجاج باتجاه الحسينية، نتج عنها انسكاب الحمولة على الشارع العام وإعاقة لمسرب من الطريق، وتم التعامل مع الأثر المروري بالتعاون مع مجموعات الأشغال وتم رفع المركبة وإزالة مخلفات الحادث عن الشارع العام وإعادة حركة السير الى طبيعتها.

كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن محمل بمادة الحجر على طريق اتوستراد الزرقاء – المفرق باتجاه الزرقاء نتج عنه إغلاق حركة السير بالكامل باتجاه الزرقاء ، وتم رفع المركبة ومخلفات الحادث من الحجارة عن الشارع العام.

وأشار مندوب الدوريات الخارجية إلى انه تم التعامل خلال 24 ساعة مع عدد من ملاحظات تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة الغبار،ضمن اختصاص الطريق الصحراوي تحديدا ( ضبعة ، محطة الزميلة الامنية ، مثلث ام الرصاص ، سواقة ،القطرانة ) حيث وصل مدى الرؤية في بعض المناطق من 100_200 م وتم تكثيف الدوريات في المواقع المذكورة ، للدلالة والإرشاد ، ومساعدة مستخدمي الطرق في حال الحاجة الى ذلك.

ودعا مندوب الدوريات الخارجية مستخدمي الطرق في ظل الظروف الجوية السائدة وبخاصة على الطريق الصحراوي والطرق الشرقية إلى القيادة بحذر وتمهل و انتباه والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق في حال وجود الغبار وعدم توقف المركبات على الطرق لضمان انسيابية حركة السير و تجنب وقوع الحوادث.

وأكد الجاهزية التامة من قبل المحطات الأمنية المنتشرة على الطرق الخارجية لتقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، و دعا إلى التواصل على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك