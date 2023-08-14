عقرب يلدغ طفلين في الرمثا ويدخلهما إلى المستشفى

وطنا اليوم:تعرض طفلان يبلغان من العمر 4 أعوام، الأحد، للدغة عقرب من نوع “ليورس هيبريوس”، المعروف أيضًا بـ “ذو العقلة السوداء”، في لواء الرمثا.

وأفاد مصدر بأن الطفلين تعرضا للدغة العقرب أثناء لعبهما، وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهما العامة بأنها حسنة، بعد أن تلقيا المصل المضاد لسم العقرب.

وأشار خبير الأفاعي والزواحف، إبراهيم بني ياسين، في تصريح ، إلى أن العقرب “ليورس هيبريوس” يُعد أخطر أنواع العقارب في الأردن.

الجدير بالذكر أن عقرب نوع “ليورس هيبريوس” سبب وفاة طفلة في محافظة الطفيلة الشهر الماضي، بعدما أدى لغة العقرب إلى تباطؤ حاد في دقات القلب وانخفاض مستوى الأوكسجين