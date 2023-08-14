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صحف مصرية تتحدث عن الحالة الجوية التي تسود الاردن

منذ ساعتين
صحف مصرية تتحدث عن الحالة الجوية التي تسود الاردن

 

وطنا اليوم – نشرت مواقع اخبارية مصرية عن الحالة الجوية شديدة الحرارة التي تسود الاردن حيث جاء في خبر صحيفة المصري اليوم  الذي رصدته وطنا اليوم ، تعرضت الأردن لأول مرة إلى عواصف جدارية اليوم بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في العراق حيث تخطت درجات الحرارة حاجز الـ 50 درجة مئوية على بعض المدن هناك . وذكر بيان الأرصاد الجوية العراقية أن درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والناصرية والبصرة والمثنى 50 وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وميسان والقادسية وواسط 51. وكشف خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس غدا الأحد سيكون صحوًا في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحوًا مع بعض قطع الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية من البلاد. وأشار خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس في العراق تعرض إلى موجة حارة بداية من الجمعة الماضية وحتى الثلاثاء القادم وسيكون صحوًا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلًا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلًا عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية.

وفقًا لتقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، يشكل تغيّر المناخ تهديداً خطيراً ومتزايداً لرفاهيتنا وسلامة كوكبنا إذ يسبب اضطرابات خطيرة وواسعة النطاق في الطبيعة ويؤثر في حياة المليارات من الناس في مختلف أنحاء العالم على الرغم من الجهود المبذولة للحد من المخاطر.

 

 

ووفقاً للتقرير نفسه، فإن تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري بدأ يؤثر في عدد كبير من ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة في كل بقعة من بقاع الأرض. وأصبحت الأدلة التي تبيّن التغّيرات في الظواهر المتطرفة، مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف والأعاصير المدارية، ولا سيما تلك التي تبيّن أن هذه التغيّرات تُعزى إلى النشاط البشري، أوضح وأقوى مما كانت عليه لدى صدور تقرير التقييم الخامس في عام 2014.

 


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