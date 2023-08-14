في هذا التاريخ تنتهي الموجة الحارة

وطنا اليوم – قال المتنبئ الجوي في موقع طقس العرب جمال الموسى إن الأردن سيبقى تحت تأثير وطأة الكُتلة الهوائية الشديدة الحرارة والمُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية باتجاه بلاد الشام حتى 23 آب/أغسطس.

وأضاف الموسى في حديثه لبرنامج “نبض البلد”، الأحد، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتشكل سحب ركامية وتساقط الأمطار في المنطقة الجنوبية والشرقية من الأردن يوم الاثنين.

وأشار إلى أنه في يومي الثلاثاء والأربعاء ستخف وطأة الحرارة في الأردن، حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى 34 درجة مئوية.

وبين الموسى أنه سيكون هناك ارتفاعٌ طفيف في درجات الحرارة يوم الخميس، فيما ستشتد درجات الحرارة مجددًا أيام الجمعة والسبت والأحد القادم.

وحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في وقت الظهيرة، مشددًا على ضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة، ونصح بعدم بذل الجهد البدني في الخارج في معظم الأوقات وحتى في ساعات الليل.