بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

في هذا التاريخ تنتهي الموجة الحارة

منذ ساعتين
في هذا التاريخ تنتهي الموجة الحارة

 

 

وطنا اليوم –  قال المتنبئ الجوي في موقع طقس العرب جمال الموسى إن الأردن سيبقى تحت تأثير وطأة الكُتلة الهوائية الشديدة الحرارة والمُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية باتجاه بلاد الشام حتى 23 آب/أغسطس.

 

 

وأضاف الموسى في حديثه لبرنامج “نبض البلد”، الأحد، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتشكل سحب ركامية وتساقط الأمطار في المنطقة الجنوبية والشرقية من الأردن يوم الاثنين.

وأشار إلى أنه في يومي الثلاثاء والأربعاء ستخف وطأة الحرارة في الأردن، حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى 34 درجة مئوية.

وبين الموسى أنه سيكون هناك ارتفاعٌ طفيف في درجات الحرارة يوم الخميس، فيما ستشتد درجات الحرارة مجددًا أيام الجمعة والسبت والأحد القادم.

وحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في وقت الظهيرة، مشددًا على ضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة، ونصح بعدم بذل الجهد البدني في الخارج في معظم الأوقات وحتى في ساعات الليل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:05

توفي ابن الرمثا قبل ان يشرب الشاي في القدس

06:48

مراجعة أدوات الدولة

06:41

ما قبل التحديث السياسي وما بعده .. أين الفارق؟

06:27

السديري ينشر صورة تاريخية للسفارة السعودية عام 1947 في حي الشيخ جراح

06:26

هذه اعلى درجة حرارة سجلت في تاريخ الاردن

06:21

صحف مصرية تتحدث عن الحالة الجوية التي تسود الاردن

06:20

النبر: يجب ان يكون هناك محددات لمنح الاراضي

06:15

دولة عربية سجلت الأعلى فى درجات الحرارة عالميا: تخطت الـ 50 مئوية

02:15

التعليم المستدام والتكنولوجيا: الدور المحوري للذكاء الصناعي مؤتمر تنظمه مبادرة الوطن العربي التنمية المستدامة

23:34

ترجيحات برفع اسعار المشتقات النفطية

23:23

لحظة انفجار ضخم في ولاية بنسلفانيا

23:07

سؤال الرواشدة المعقد

وفيات
وفيات الأحد 13-8-2023في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023