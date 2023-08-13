مجلس الوزراء يعلن موافقته على مشروع نظام البرامج الوقفية الخيرية

وطنا اليوم: أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام البرامج الوقفيَّة الخيريَّة لسنة 2023م، لغايات استحداث برنامج شؤون المصحف الشَّريف؛ وذلك تحقيقا لأهداف وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة ورسالتها في المحافظة على القرآن الكريم، والاهتمام بشؤون المصحف الشَّريف من طباعة وتدقيق وتشجيع المواطنين على الوقف الخيري لهذه الغاية.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تشجيع المحسنين على وقف أموالهم لإنفاق ريعها على هذه الغاية؛ لزيادة نسخ من المصحف الشَّريف خصوصاً ذات الحجم الكبير والمطبوعة على نظام (بريل).