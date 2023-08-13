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“وطنا اليوم” ترصد ردود الأفعال بعد مصادقة الملك عبدالله على قانون الجرائم الإلكترونية

منذ 3 ساعات
“وطنا اليوم” ترصد ردود الأفعال بعد مصادقة الملك عبدالله على قانون الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم: أصدر جلالة  الملك عبد الله الثاني مرسوما يقضي بالموافقة على قانون “الجرائم الإلكترونية”، حسبما ذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد أن أقر مجلس النواب القانون كما ورد من مجلس الأعيان.

وقانون “الجرائم الالكترونية” هو قانون جديد يقر لأول مرة في الأردن، حيث كانت القضايا والجرائم الإلكترونية يعالجها قانون العقوبات أو قانون المطبوعات والنشر أمام المحاكم الأردنية.

وأنهالت التعليقات المؤيدة لقانون الجرائم الإلكترونية، ويرصد موقع “وطنا اليوم” أبرز هذه التعليقات.

وكتب المواطن حمدي بني عيسى، أحد رواد فيس بوك: “مع القانون الجديد لأنه كنا عايشين دون فضاء إلكتروني وفي أحسن حال اليوم صار إللي بسوا وإللي ما بسوا بفهم بكل شيء”.

وعلق أبو حمزة الزغول: “نحن مع القانون وضد الإساءة لأي كان”، كما كتب علي بني إسماعيل: “أنا مع القانون قلبا وقالبا حمى الله الوطن وقائد الوطن وأبعد عنى شرور المغرضين في هذا الوطن أنا مع قول الأباء والأجداد لسانك حصانك ان صنت صانك وأن هنت هانك”.

وكتب جهاد صوانه: “هذا القانون ممتاز جدا شكرا لكل إنسان ساهم فيه لأنه يمنع الناس من تجريح بعضها البعض ويوجد ناس ما بمشي معها إلا الخوف بس شاطرين بالتعليق خلبنا نتريح من شرهم”.

وعلق عقلة المقابلة: “عاش الملك عاش حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب الجلالة قانون يمنع التجرح في الكلام على بعضنا البعض”.

وكتب عطالله محمد النعسان: “من أجل أن يمنع بعض الأشخاص من تجريح بعضهم والإساءة لبعضهم ظلما وكذبا.. وهذا القانون وضع حدا لهؤلاء الناس”.

وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية وسيكون نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


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