بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

القبض على مطلوبَين خطرَين جداً بمداهمتين منفصلتين غرب البلقاء

منذ ساعة واحدة
القبض على مطلوبَين خطرَين جداً بمداهمتين منفصلتين غرب البلقاء

وطنا اليوم:ألقت قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي ووقوة من مكافحة المخدرات القبض اليوم على مطلوبَين مصنفين بالخطرين جداً والمسلحين بمداهمتين منفصلتين غرب البلقاء.
وبيّن الناطق الإعلامي أنه وفي المداهمة الاولى قام فريق تحقيقي من البحث الجنائي بمتابعة المعلومات حول شخص مطلوب وخطر جداً وبحقه عدة طلبات بقضايا من بينها التهديد، وإطلاق العيارات النارية، والإيذاء، وحمل السلاح، وتمكنت بعد ذلك قوة أمنية بعد تحديد مكانه من مداهمته وإلقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الذخائر.
وأكّد أنّه وخلال المداهمة الثانية تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات من القاء القبض على مطلوب خطر جداً ومسلح بحقه طلبات لأمن الدولة بعد أنْ تم تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق غرب البلقاء وتم ضبط كيس من مادة الماريجوانا بحوزته


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

قريبا .. انشاء مستشفى جديد في العاصمة عمان

16:40

المياه تدعو لتسوية وابراء ذمة الاشتراكات عند نقل ملكية أي عقار

16:21

النسور أمام الملك :لقد أنجانا الله بفضل قيادتك

16:17

#عاجل الجريدة الرسمية تنشر قانون الجرائم الإلكترونية

16:10

الموت الأسود .. الصين تسجل حالتين جديدتين بالفيروس الخطير

15:57

الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى الأردن

15:50

توصية نيابية بإلزام جميع المدارس الخاصة على تحويل الرواتب للبنوك

15:22

مالية النواب تحيل عطاءات لوزارة الاشغال الى الفساد

15:12

حوارية الأحزاب والمواطنين تنتقل إلى إربد

15:07

وزيرة أوروبية اشتهرت برقصها مع بوتين ترحل للإقامة في روسيا

15:00

بنك الاستثمار العربي الأردني يستكمل استحواذه على أعمال ستاندرد تشارترد بالمملكة

14:54

الملك من دارة النسور : ابيش داعي

وفيات
وفيات الأحد 13-8-2023في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023