بسبب موجة الحر .. وقف عمل مشاريع كهربائية مؤقتًا

وطنا اليوم:أكد المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله استعداد كافة الكوادر الهندسية والفنية في الشركة للتعامل مع أي مشاكل أو انقطاعات للكهرباء خلال موجة الحر التي تؤثر على المملكة.

وقال عبدالله إن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع السبت إلى 18% مقارنةمع اليوم نفسه من الأسبوع الماضي ، مشيرا إلى أن أداء الشبكة ممتاز، ولم تسجل أي انقطاعات للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الوسط.

وبين عبدالله أن الشركة طبقت خطة لتعزيز الكوادر لمراقبة الشبكة، لافتا النظر إلى وجود قرابة 1700 مهندس وفني يعملون في الميدان على مدار الساعة؛ تأهبا لأي أعطال كبيرة كانت أو صغيرة.

وأوقفت الشركة أعمال المشاريع الجديدة لمدة 3 أيام اعتبارا من السبت؛ وذلك تجنبا لتعرض العاملين في الشركة لأشعة الشمس المباشرة، حيث تم حصر أعمال الكادر الفني والهندسي بإصلاح الأعطال وأعمال الصيانة وإدامة الخدمة المقدمة للمواطنين، وفق المهندس عبدالله.

ودعا المهندس عبدالله المواطنين إلى الاقتصاد والتوفير باستخدام الطاقة الكهربائية؛ وذلك تجنبا لانعكاسها على الفاتورة الشهرية، مؤكدا ضرورة اتباع طرق السلامة العامة، وتفقد الأباريز واللوحات الكهربائية، وعدم استخدام السخانات الشمسية.

عبدالله أكد أن شركة الكهرباء الأردنية، وآلية عملها هي جزء من منظومة عمل مشتركة، مؤكدا على التنسيق المستمر بين الشركة وهيئة الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة والدفاع المدني ومركز إدارة الأزمات وغيرها من الجهات الرسمية.

وبلغ الحمل الكهربائي الأقصى مساء السبت 3940 ميغاواط، والحمل الصباحي الأقصى 3610 ميغاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وتبقى المملكة الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة؛ لذا تستمر الأجواء حارة جدا في جميع المناطق، كما تكون مغبرة في العديد من المناطق خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية