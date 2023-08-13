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زبون جائع يطلق النار على مطعم بسبب تأخر وجبته

منذ ساعتين
زبون جائع يطلق النار على مطعم بسبب تأخر وجبته

وطنا اليوم:أقدم احد الاشخاص فجر اليوم على إطلاق النار بشكل عشوائي داخل احد المطاعم في لواء القويرة بمحافظة العقبة .
وقال مصدر أمني الأحد، إنه لم ينتج عن الحادثة اي اصابات تذكر.
وأطلق ذلك الشخص النار بعد خلاف بسبب تأخر في تحضير وجبات الطعام له ولشخصين آخرين كانا برفقته، حيث قاموا بالاعتداء على عدد من العاملين في المطعم ثم لاذوا بالفرار، بحسب ما هو متداول.
وبين المصدر أن الأجهزة المختصة قامت بضبط مُطلق العيارات النارية، وفيما بوشرت التحقيقات تمهيدا لإتخاذ الاجراءات القانونية


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