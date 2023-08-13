المواصفات: تحويل 21 منشأة للنائب العام و170 قرار إتلاف ومتابعة 250 شكوى

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنّها تعاملت خلال النّصف الأوّل من العام الحاليّ، مع قرابة (110000) بيان جمركيّ وارد عبر مختلف المعابر وأجرت ما يزيد على (25000) فحص مخبريّ في مختبراتها ونفّذت أكثر من (1000) جولة تفتيشيّة على الأسواق والمصانع في مختلف محافظات وألوية المملكة وأصدرت المؤسسة من خلال لجانها الفنية الدائمة والمتخصصة (55) مواصفةً قياسيّةً جديدةً.

وقالت المؤسسة إنّها أصدرت (170) قرار إتلاف للعديد من المنتجات بسبب عدم مطابقتها للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة، تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والمنظفات ومواد التجميل والادوات المنزلية الكهربائية، والحقائب والملابس، كما تمّ تحويل (21) منشأة اقتصادية للنائب العام بغية اتخاذ الإجراءات القانونيّة وفقا لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

وبيّنت المؤسسة أنها كشفت خلال النصف الأوّل من العام الجاري على (1250) مصعداً للتحقق من تلبيتها لاشتراطات تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت في حين تمّ التّحقق من (4750) وثيقة تقييم مطابقة لمنتجات مختلفة، كما تمّ التحقق من صحّة العلامة التجاريّة لـــ(1400) منتج تبيّن أنّ ما يقارب (200) منها تحمل علاماتٍ مقلدة.

وبلغ عدد الشركات المنضمة لقائمة التّاجر الملتزم (126) شركة، ويهدف البرنامج إلى توفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركيّة والإسهام في تقليل التكاليف على التجار، والاستخدام الأمثل للموارد وتطوير كفاءة العمل الرقابي؛ وذلك بالتركيز على الإرساليات ذات الخطورة المرتفعة بما يحقق رقابة أفضل على الواردات.

وفي سياق متصل منحت المؤسسة علامة الجودة الأردنيّة لـ(120) منتجاً، وأصدرت (550) شهادة مطابقة لعدة منتجات مُصنعة محلياً، ومنحت شهادة حلال لــ(70) منتجاً، وتحققت من صحة (140) من شهادات المنتج العضوي، بالإضافة إلى منح (155) شهادة حلال لغايات تصدير البضائع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما استقبلت المؤسسة خلال النصف الأوّل من هذا العام (250) شكوى تمّت متابعتها من قبل المديريّات المعنيّة، ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالتواصل معها وتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم على واتساب وهاتف الشكاوى الموحّد (065301243) أو صفحات المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/3exrpDC وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصّة “سند جو” على تطبيق واتساب رقم (065008080) حيث تعامل الشكاوى بمنتهى السرية والموضوعية