اقبال جيد على المكيفات ونسبي على المراوح

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، في تصريح ، إنّه وبالإطلاع على الحراك التجاري الحاصل في الأسواق المحلية خلال الاسبوعين الماضيين يتبين حركة نشطة على المكيفات ونسبية على المراوح، مضيفًا أنّه يأمل أنْ يحقق هذا النشاط التجاري طموح العاملين في القطاع ويكسر حالة الركود التي عانى منها خلال الفترة الماضية.

وشدد الزعبي على انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية الخاصّة بفصل الصيف من 10 إلى 15، بالمئة نظرًا لانخفاض كلفة الشّحن وتراجع أسعار المنتج في بلد المنشأ. وبين أن العروض الترويجية في الأسواق المحلية حقيقية وكبيرة وتطال كافة الأصناف ومنها المكيفات والمراوح.

وأشار الزعبي أنّ حالة من الركود عانى منها القطاع خلال الأشهر الماضية لتراجع القوة الشرائيّة، وانعكاسها على ضعف السيولة المالية لدى التّجار، موضحًا أنّ موسم الذروة عادةً ما يبدأ منذ شهر أيار وحتى آب من كل عام؛ لكن تغيرات المناخ الحاصلة منذ سنوات وإستهلاك القوة الشرائية للمستهلك على الأعياد والاقساط المدرسية والامتحانات الثانوية أثرت بشكل مباشر على تأخر الموسم.

وأستدرك بالقول: إنّ الحركة التجارية للموسم الحالي رغم ضعفها إلّا أنّها أفضل مما كانت عليه في الأعوام السابقة. وأكد الزعبي استقرار الأسعار محليًا وتوافر البضائع من مختلف أصناف الأجهزة الكهربائية، بالسوق المحلية ومخزون المستوردات منها جيد لدى كافة الموردين والتّجار.

وذكّر بأن القطاع ومنذ انتشار جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية عانى من ركود تجاريّ، وبات منهكًا من الديون وقلة السيولة والالتزامات الماليّة من إيجارات ورواتب عمال ومصروفات طاقة قوبلت بضعف كبير في الحركة التجارية برمتها، داعيًا الجهات الحكومية إلى ضرورة تخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية والتجارية لتحسين أداء القطاع والتجار؛ لسيتنى لهم توفير السيولة ومزاولة أعمالهم وانعكاسها على الحركة التجارية في القطاع بشكل عام