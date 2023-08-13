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الصحة الفلسطينية تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد

منذ ساعة واحدة
الصحة الفلسطينية تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد

وطنا اليوم:قال الوكيل المساعد لوزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، الأحد، إن كوادر الوزارة سجلت إصابات جديدة بالمتحور الجديد “EG.5” لفيروس كورونا، وعددها من 50 إلى 100 إصابة.
وأضاف الشخرة، أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم المرضى المزمنين ومرضى الأطراف، ولم تسجل أي حالة وفاة في فلسطين.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت زيادة انتشار “إي جي 5” عالميًا، من 7.6% من حالات كوفيد-19 المسجّلة إلى 17.4% خلال فترة الأسابيع الأربعة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي. ويمكن أن يصبح “إي جي 5” قريبًا المتغيّر المهيمن في بعض الدول، أو حتى على مستوى العالم.
وجرى تسجيل فيروس “إي جي 5” أول مرة في ألمانيا نهاية مارس/آذار الماضي، وفقًا لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، ولا يزال ينتشر هناك. ويتوافق المعهد مع منظمة الصحة العالمية في تقديراتها بشأن مدى قوة السلالة.
وعدّلت منظمة الصحة العالمية فيروس “إي جي 5” إلى فئة “متحوّرات مثيرة للاهتمام”. وهناك -أيضًا- ثلاثة متحوّرات أخرى الآن في هذه الفئة؛ تشمل: “إكس بي بي 1 . 5″ و”إكس بي بي 1 . 16”


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