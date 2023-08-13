انخفاض المنح الخارجية المقدمة للأردن 59.4%

وطنا اليوم:انخفضت قيمة المنح الخارجية المقدمة للأردن، بواقع 59.4% حتى نهاية أيار الماضي.

ووفق بيانات وزارة المالية، فقد انخفضت المنح الخارجية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 17 مليون دينار، مقارنة مع 41.9 مليون دينار، خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغت فروقات الانخفاض نحو 24.9 مليون دينار، أي ما نسبته 59.4% مقارنة بذات الفترة من العام 2022.

وقدر حجم المنح التي قدمت للأردن العام الماضي 2022، نحو 792 مليون دينار