رسائل سياسية خلال استقبال جاهة عشائرية في عجلون

وطنا اليوم:وجه رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق الفريق المتقاعد محمود فريحات، السبت، العديد من الرسائل السياسية، أمام عدد من وجهاء العشائر الأردنية.

وقال الفريحات: إن الأردن يعيش في نعمة أمن واستقرار، ونظام إنساني إلى أبعد حد، مضفا، أن هناك ركائز تجمع الأردنيين وهي أن الكل يجمع على أن النظام الهاشمي هو مجلة للجميع، وأن لا ملاذ للأردنيين إذا حدث ما حدث في العديد من الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقباله جاهة عشائرية قادها العين طلال الماضي لتقديم اعتذار الكاتب الصحفي عمر كلاب لعشيرة الفريحات.

وأشار الفريحات في حديثه إلى أنه في حال حدوث مكروه كما حدث في بعض الدول العربية، فلا مفر للأردنين، قائلا: “إذا اتجهنا غربا سيذبحنا نتنياهو، وإذا اتجهنا إلى السعودية سنموت عطشا في الصحراء، وإذا اتجهنا إلى سوريا سنجد حمام دم ومجازر”.

وأكد أن الجميع يدرك أن أنه لا يوجد ملاذ للأردنيين إلا العيش والموت هنا.

وتوجهت مساء السبت، جاهة ممثلة بالعين طلال صيتان الماضي وعدد من شيوخ ووجهاء الأردن الى ديوان عشيرة الفريحات في لواء كفرنجة في محافظة عجلون وذلك على خلفية الاحداث الاخيره المتعلقه بالصحفي عمر كلااب وما قاله في حق النائب ينال فريحات وعشيرة الفريحات.

واستقبلت عشيرة الفريحات الجاهة الكريمة وتم الرد على الجاهة الكريمة من قبل رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق الفريق المتقاعد محمود فريحات، والذي بادر بالتحدث عن تاريخ العشيره العريق وقبول هذه الجاهة