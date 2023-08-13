ابوطير يكشف عن شخصية اردنية تزود الخارجية الاميركية بمعلومات ضد الأردن….!!!

وطنا اليوم – كشف الكاتب ماهر ابوطير عن شخصية اردنية تزود الامريكان سرا بمعلومات عن الاردن.

ولم يكشف ابوطير عن اسم المتعاون ..

وقال في مقالته اليومية بالغد:

حين يقوم أحد الأشخاص في الأردن قبل فترة قصيرة، سرا، بإرسال بيانات معلوماتية تفصيلية ضد الأردن بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية إلى الخارجية الأميركية وتساهم هذه المعلومات في صياغة بيان من المستوى الثالث للخارجية الأميركية ضد الأردن بشأن هذا القانون فإن علينا ان نسأل لحظتها إذا ما كان هذا العمل في الأساس جائزا أو مسموحا، أو بلا كلفة، وكأن الاستقواء بالخارج على الداخل، والاستقواء أيضا بالسفارات، وسيلة مشروعة لفرض قرارات.