الارصاد الجوية : ربما يكسر الرقم القياسي في مدينة عمّان غدا

وطنا اليوم – قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، السبت، إن الرقم القياسي لدرجة الحرارة في مدينة عمّان، قد يُكسر في يوم الأحد، في ظل تأثر الأردن بموجة حارة تجعل الأجواء شديدة الحرارة في جميع المناطق.

وأوضح آل خطاب أن درجة الحرارة العليا المسجلة السبت، في محطة رصد في الأزرق 45 درجة مئوية، أما درجة الحرارة العليا في عمان فسُجلت في محطة ماركا وقدرها 43 درجة مئوية، فيما سُجلت درجة حرارة 41.2 في العقبة.

وأشار إلى إمكانية تحطيم بعض الأرقام القياسية الأحد، مضيفا: “ربما يكسر الرقم القياسي في مدينة عمّان”.

وقال آل خطاب إن الأرقام القياسية المتعلقة بدرجات الحرارة في الأردن لم تكسر يوم السبت، وأشار لوجود بنك مناخي لدى إدارة الأرصاد الجوية منذ 1921.

تاريخيا، كانت أعلى درجة حرارة داخل العاصمة عمّان هي 43.5 في محطة رصد مطار عمّان المدني في ماركا في 2010، وسُجلت درجة حرارة 43 في 4 أيلول 2020، أما أعلى قيمة تاريخية على مستوى الأردن فسُجلت في محطة رصد دير علا في 2020 وكانت 50.1 درجة مئوية.