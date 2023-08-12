بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إنطلاق فعاليات المعسكر التشاركي في إربد

منذ ساعتين
إنطلاق فعاليات المعسكر التشاركي في إربد

وطنا اليوم: انطلقت في مركزي شابات الطيبة وجديتا غربي إربد اليوم السبت، فعاليات المعسكر التشاركي، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023.

وتتضمن فعاليات المعسكر الذي يستمر 3 أيام، العديد من الأنشطة والألعاب الشعبية والتحفيزية ومحاضرات عن الموروث الشعبي والعادات والتقاليد في المجتمع الأردني، ومحاضرات توعوية وعرضا لقصص نجاح للمشاركين، إضافة لورشات صحية ورياضية وأنشطة تعليمية وترفيهية.

وقال مدير شباب إربد، يحيى المومني خلال الافتتاح ، إن المعسكرات التشاركية تهدف إلى تعميق مفهوم الهوية الوطنية الأردنية والانتماء للقيادة الهاشمية وترسيخ المفهوم الشامل للثقافة الوطنية، لتعريف الشباب بدور المؤسسات الوطنية في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ عليها.

كما نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج معسكرا كشفيا رياضيا بمشاركة 30 شابا من أعضاء المركز.

وجرى خلال المعسكر الهادف الى تنمية السلوك الإيجابي والابداعي، تعريف الشباب بأهمية الحركة الكشفية في تنميه مواهب وإبداعات الشباب وصقل الشخصية وكذلك التدريب على الألعاب الرياضية والترفيهية وعمل زاويه كشفية من الجداريات المعلقة من الزجاج.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:32

الارصاد الجوية : ربما يكسر الرقم القياسي في مدينة عمّان غدا

22:13

رافع البطاينة يكتب: الهيئة المستقلة تسيطر على المشهد السياسي

22:06

كلاب يعتذر وجاهياً من الفريحات : يشهد الله انني ما كتبت يوماً ضد العشيرة الاردنية

21:54

الحكومة تؤكد.. لا عطلة رسمية غدا

20:41

مصرع 6 مهاجرين أفغان بغرق زورق في بحر المانش

19:17

باقي 30 يوما على تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية.

19:09

جامعة العلوم التطبيقية تختتم مسابقة الحاج عبدالله أبو خديجة القرآنية

18:59

وزير الطاقة يتفقد مركز المراقبة والطوارئ في القطاع

18:57

جامعة جدارا يعلن تحويل محاضرات الطلبة الوجاهية إلى التعلم عن بعد غدا

18:52

JPMC: Embracing challenges, celebrating achievements

18:49

دورة تدريبية صناعة الافلام القصيرة من خلال التطبيقات الذكية في مادبا

18:43

محمد الحوران الحماد يكتب أفراحكم.. اتراحنا

وفيات
في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرة