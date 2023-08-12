محمد الحوران الحماد يكتب أفراحكم.. اتراحنا

وطنا اليوم: تستغرب العنوان لكنها الحقيقه المره التي يعيشها معظمنا وخاصه في هذ ا الأوقات مع موسم الصيف وكثره حفلات الزواج وتخريج الجامعات نقول لكل رجل وإعني ما اقول من كلمة رجل يريد أن يزروج ابنه او عنده خريج جامعه اولا الف الف مبروك وربي يفرحكم.والرفاه والبنون وعقبال الوظيفه للخريجين وعليك تفعل دورك والحزم في هذا الأمور ولا ان تخرج الأمور عن سيطرتك لكن انت تفرح وانا أحزن هذا الذي لا يقبل ابدا حفل زفاف يتخللها إطلاق نار.

وتسكير الشوارع كأنه هالشارع ملك خاص لك ناهيك عن الحفله والاغاني ولا يحسب حساب مريص او طالب علم يدرس ولا وقوف الفارده بالشارع والدبكه َوارباك حركه المرور لو فيه سياره إسعاف لا يبالون في اعقتها .. وهناك ظاهرة أخرى في حالات الوفاة أيضا تسكير الشارع وبناء بيت العزاء في الشارع ياخي مابدك الناس تترحم على الميت الي لك.

متى تترقى ونصل ذلك الخلق الرفيع ونفهم بأن تنتهي حريتك عندما تبدأحريه الاخرين لا يجوز من باب الدين والشرع ونبل الأخلاق وسموها ان نؤذي غيرنا من أجل أن نفرح كم حالك إطلاق نار في الأفراح ازعقة أرواح ونقلب الفرح الي ترح وكم حادث سير كذلك بسبب الفوارد بالمناسبات وتسكير الشوارع وقد تودي الي مشاجرات في بعض الأحيان والي أمور سلبيه أخري كثيره لا يجوز التهاون في ذالك الأمور ابدا وإنني اهيب باخواني ابناء الاردن الحبيب وكل من هو على أرضها الطاهره ان نقف جميعا ضد هذي الظاهره السلبيه ونحترم بعضنا البعض ونوقر كبيرنا ونساعد مريضنا ونكون كالجسد الواحد اذا اشتكي منه عضوا تداعا له سائر الجسد بالسهر والحمه. وحمى الله الأردن والاردنين وكل من على أرضها من كل شر وفتن تحت ظل قيادتنا الهاشميه الحكيمه.