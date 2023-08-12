بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2023

وطنا اليوم: أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023.

يواصل البنك في طريقه ليظهر تسارعًا في الأداء بعد تحقيق زيادة في الربح الصافي بنسبة 20.2% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي. بلغ صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب الخسائر الائتمانية في نهاية شهر يونيو من عام 2023 مبلغ 30.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي. ويعود النمو في الدخل والربحية إلى الزيادة الكبيرة في بيئة معدلات الربح بالإضافة إلى استقرار أعمال العملاء الأساسية. بقيت الميزانية العامة ضمن مستويات سليمة محافظة على نسبة رأس مال قوية.

ملامح الأداء الرئيسية للنصف الأول:

• بلغت الأرباح الصافية 24.9 مليون دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة 20.2% مقارنة بالعام الماضي.

• بلغ صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب الخسائر الائتمانية نحو 30.8 مليون دولار أمريكي، أعلى بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

• بلغت المصروفات التشغيلية 6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 42.4% عن 4.2 مليون دولار أمريكي مسجلة في العام الماضي.

• لا يزال البنك يتمتع بقاعدة رأس مال قوية جدًا مع نسبة كفاية رأسمال تصل إلى 38.2%.

وفي تعليق له على النتائج المالية، قال العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي حماد حسن: “لقد استمر تسارع وتيرة الأعمال في المضي باتجاه إيجابي منذ الربع الأخير مستغلًا استقرار الدخل الناتج عن الأعمال الأساسية، بالإضافة إلى البيئة الواعدة لمعدل الربح. لقد أدت إدارة النقد وتمويل التجارة وأعمال أسواق رأس المال والتمويل أداءًا حسنًا خلال النصف الأول من العام. ظلت تكلفة الائتمان ضمن مستويات مقبولة بالرغم من أنه قد تم تخفيض أثر الارتفاع الكبير في الدخل التشغيلي بشكل جزئي نتيجة تكبد البنك لنفقات كبيرة مفاجئة تتعلق بقضية قانونية قديمة. وعلى الرغم من أن هذه النفقات مفاجئة وغير متكررة، يُسعدنا أن نختتم النصف الأول من العام بتحقيق الربحية الإجمالي، حيث تُظهر الربحية نموًا سليمًا بنسبة 20% على أساس سنوي. لقد أظهر البنك نموًا ثابتًا في حجم الميزانية العامة نتيجة لقاعدة رأس المال القوية والسليمة.”

أداء الأعمال (مدة ثلاثة أشهر):

• بلغت الأرباح الصافية للربع الثاني نحو 15 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 11.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الماضي.

• بلغ صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب الخسائر الائتمانية مبلغ 17 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 14 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

• بلغت المصروفات التشغيلية 2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.1 مليون دولار أمريكي مسجلة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

أداء الأعمال (مدة ستة أشهر):

• بلغت الأرباح الصافية نحو 24.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 20.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب الخسائر الائتمانية مبلغ 30.8 مليون دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

• مخصصات الخسائر الائتمانية للفترة تمثلت في استرداد مخصص قدره 0.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع استرداد مخصص قدره 2.0 مليون دولار أمريكي التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

• بلغت المصاريف التشغيلية 6 مليون دولار أمريكي مسجلة ارتفاع بنسبة 42.4% مقارنة مع 4.2 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

الميزانية العامة:

• بلغ إجمالي الموجودات 2.575 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2023، مقارنة مع 2.415 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022.

• بلغ حجم الاستثمارات 913 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 882 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022.

• بلغت مستحقات المرابحة وتمويل المشاركة والإجارة 1,572 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,451 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022.

• بلغ إجمالي حقوق المساهمين 316 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2023، مقارنة مع 330 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022.

• لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية، وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 38.2٪، حيث غلب عليها المستوى 1، التي بلغ مجموعها 37.2%.