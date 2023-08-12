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أول سفير سعودي بدولة #فلسطين يقدم أوراق اعتماده

منذ 4 دقائق
أول سفير سعودي بدولة #فلسطين يقدم أوراق اعتماده

 

وطنا اليوم – سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري،  وبذلك أصبح السفير السديري أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى السلطة الفلسطينية.

وعقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة  المجالات.

 


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