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الزراعة تناشد مربي الحيوانات لإتباع الإرشادات الصحيحة لتقليل أضرار موجة الحر

منذ ساعة واحدة
الزراعة تناشد مربي الحيوانات لإتباع الإرشادات الصحيحة لتقليل أضرار موجة الحر

وطنا اليوم: ناشدت مديرية زراعة محافظة المفرق المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الصحيحة للتقليل من الآثار السلبية لموجة الحر التي تؤثر على المملكة.

واكدت المديرية في بيان اليوم السبت، ضرورة ري المزروعات في ساعات المساء او الصباح الباكر، لاسيما الأشجار المثمرة كالعنب وعدم استخدام الأسمدة والمبيدات إلا عند الضرورة.

كما دعت مربي الثروة الحيوانية، الى توفير كميات كافية من المياه وضرورة إبقاء قطعانهم في أماكن مغطاة (داخل الحظائر) لتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة وعدم التنقل بها خلال ساعات الظهيرة، لافتا إلى أنه بالنسبة لمربي الدواجن فيجب تقديم العلف في ساعات الصباح الباكر و عند انخفاض الحرارة (مع ساعات المساء) ومراقبة درجات الحرارة داخل البركسات والتأكد من توفر كميات كافية من الماء في الخزانات وتشغيل المراوح ان وجدت داخل البركسات.


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