بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المرصد الفلكي يرصد شهب البرشاويات في قصر الحرانة

منذ ساعة واحدة
المرصد الفلكي يرصد شهب البرشاويات في قصر الحرانة

وطنا اليوم: انطلقت فعاليات رصد شُهب البرشاويات مساء امس الجمعة، في المرصد الفلكي في منطقة قصر الحرانة بالتعاون مع وزارة الآثار العامة و بتنظيم من المؤسسة استروجو الاردنية لعلوم الفضاء و الفلك.

وقالت المدير العام لمؤسسة استروجو، الدكتورة آلاء العزام، إن شُهب البرشاويات ظاهرة طبيعية تحدث سنويا في نفس التوقيت من كل عام في جميع مناطق المملكة، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة بوضوح كلما ابتعدنا عن مراكز المدن او ما يسمى بمراكز التلوث الضوئي.

وأضافت العزام ان شُهب البرشاويات بدأت بالظهور منذ الرابع عشر من تموز و ستستمر حتى بداية أيلول المقبل الا ان ذروة ظهورها ستكون فجر الاثنين بعد غد، حيث يُقدر معدل سقوط الشُهب بحوالي 100 شهاب في الساعة و بسرعة تُقدر 60كم في الثانية.

وشمل الرصد فقرات تعريفية، علمية و ثقافية في مجالات علوم الفضاء و الفلك قدمتها مؤسسة استرجو للمشاركين الذين تجاوز عددهم 300 شخص ليكون الرصد الأكبر على مستوى المملكة بإشراف و تنظيم أمني من الشرطة السياحية وشرطة البادية و بمشاركة واسعة من العائلات و الهواة و الباحثين و المشاركين الذين اعتبروها رحلة علمية ثقافية ترفيهية على حد قولهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:42

حزب الميثاق يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

15:36

جامعة فيلادلفيا تقرر دوام الطلبة عن بعد غدا الأحد

15:34

هذه رسالة امين عام التربية قبيلات لطلبة التوجيهي

15:14

التربية : #نتائج_الثانوية_العامة على هذا الرابط

15:08

التربية تكشف موعد إعلان نتائج التوجيهي

15:03

أول سفير سعودي بدولة #فلسطين يقدم أوراق اعتماده

14:49

الأردن يحول الشباب إلى رياديين ومؤثرين في العالم

14:45

الزراعة تناشد مربي الحيوانات لإتباع الإرشادات الصحيحة لتقليل أضرار موجة الحر

14:40

العلمية الملكية تتعاون مع جامعة ييل الأمريكية في تنفذ مشروع الكيمياء الخضراء

14:37

جامعة الزرقاء تحول محاضرات يومي الأحد والاثنين المقبلين للتعلم عن بعد

14:35

جامعة البترا تحسم الجدل بشأن دوام وامتحانات يومي الأحد والاثنين

14:32

نأمل خيرًا من وزير العدل؟

وفيات
في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرة