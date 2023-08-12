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وزارة العمل تدعو لتجنب الأعمال في المواقع المكشوفة للشمس

منذ 3 ثواني
وزارة العمل تدعو لتجنب الأعمال في المواقع المكشوفة للشمس

وطنا اليوم: دعت وزارة العمل، أصحاب العمل لعدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة المعرضة لأشعة الشمس مباشرة خلال فترة الذروة، نظرا للظروف الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن لصاحب العمل الحق في الطلب من العامل تعويض تلك الساعات في الفترات الصباحية أو المسائية إلى حين انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها المملكة، تجنبا لتعرض العاملين لخطر الإجهاد الحراري.

وشددت على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة بهذا الخصوص لحماية العاملين في مثل هذه الظروف، وتوفير بيئة عمل ملائمة ومناسبة لهم، وعدم تعريضهم لأي مخاطر أثناء العمل.


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