تجارة الأردن تناشد العاملين بالقطاع بتوخي الحذر من موجة الحر

وطنا اليوم: دعت غرفة تجارة الأردن، القطاع التجاري بعموم المملكة إلى التعامل بحذر والانتباه لمنشآته والعاملين فيها خلال موجة الحر الحالية، والعمل قدر الإمكان على تخفيض ساعات الدوام للموظفين والعاملين، حسب درجات الحرارة بمنطقتهم.

كما دعت في بيان، اليوم السبت، تجار المواد الغذائية وخاصة المبردة والمجمدة والطازجة الى تفقد ثلاجاتهم وأجهزة التبريد لديهم والعمل على توزيع الأحمال الكهربائية للمحافظة على سلامة الأغذية سواء كانت في المستودعات أو المراكز التجارية والمحال وسيارات التوزيع.

وشددت الغرفة على ضرورة ان تعمل الشركات والمنشآت التجارية خطة طوارئ لضمان استمرارية توفر التيار الكهربائي بعد إغلاق أبوابها للحفاظ على جودة البضائع وسلامتها.

وطالبت الغرفة، القطاع التجاري بضرورة العمل بالحد الأدنى في عمليات توزيع مختلف البضائع للحفاظ على سلامة عمال التحميل والتنزيل ومنع تعرضهم لأشعة الشمس.

وأكدت أنها جاهزة وبالتنسيق مع رؤساء الغرف وممثلي القطاعات التجارية بمختلف محافظات المملكة لتلقي أية ملاحظة والتواصل مع شركات الكهرباء والأجهزة المعنية وأمانة عمان والبلديات لضمان استمرارية عملها وتوفير وتأمين السلع للمواطنين.

ودعت في بيانها القطاع التجاري الى متابعة ما يصدر عن الجهات الرسمية من تعليمات وبلاغات تتعلق بظروف الطقس وآليات التعامل مع موجة الحر أولا بأول.