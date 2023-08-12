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تجنبوا ضربات الشمس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة واحدة
تجنبوا ضربات الشمس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

وطنا اليوم: حذر مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، وبشكل جدي من خطر التعرض لأشعة الشمس اعتبارا من اليوم السبت وبجميع مناطق المملكة تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

كما حذر من إشعال الحرائق مع الأجواء الحارة وترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، وضرورة تجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة مثل البرك الزراعية.

وأكد آل خطاب في بيان، اليوم السبت، التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد لمثل هذه الظروف التي تزيد من التعامل مع الحالات الطارئة مثل: مشاكل صحية لبعض المواطنين كانخفاض ضغط الدم أو ضربات الشمس والجفاف، وزيادة الحمل الكهربائي على مولدات الطاقة، وازدياد الحرائق وانتشارها.

وأوضح أن النماذج العددية لدى إدارة الأرصاد الجوية تؤكد تأثر المملكة والمنطقة ككل بكتلة هوائية حارة إلى حارة جدا وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية، وقد بدأت بالتأثير تدريجياً اعتبارا من أمس الجمعة وتتعمق اليوم السبت.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس اعتبارا من اليوم وتكون الأجواء فوق المرتفعات الجبلية العالية حارة وفي باقي مناطق المملكة ستكون حارة جداً.

وأوضح انه من المتوقع خلال تأثير الموجة الحارة أن تنشط الرياح خلال فترات المساء خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية فيها.

كما أفاد آل خطاب بأن درجات الحرارة مع الموجة الحالية ستكون خلال الليل أعلى من الليالي الماضية، ما يسبب عدم ارتياح خلال النوم خاصة مع ازدياد الرطوبة النسبية فوق المرتفعات الجبلية.


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