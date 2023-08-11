الحرارة تجلب عاصفة رملية مرعبة في مراكش المغربية

وطنا اليوم:قالت مصادر إعلاميّة مغربيّة، إنّ عاصفة رمليّة شديدة، ضربت مدينتي مراكش وأكادير المغربيّتين، وأدى هبوب العاصفة القويّة المصحوبة بالرّياح رملية، لخلق حالة من الذعر بين المواطنين، وأفادت المصادر أنّ غبارًا كثيفًا انتشر بشكل مفاجئ، في أرجاء المدينتين، ما أدى إلى خلق صعوبة في الرؤية.

وأكدت المصادر ذاتها، أنّ العاصفة دفعت مصطافين بشاطئ مدينة أكادير إلى إخلاء المكان، نظرًا للمشهد المخيف الذي بدت عليه، مشيرة إلى أنّ نفس الشيء انطبق على ساحة جامع الفنا بمراكش، حيث سارع الزوار إلى مغادرتها، خاصة بعد تناثر الكراسي واقتلاع أشجار بمحيط المكان، وتهدُّم خيم الباعة في ساحة جامع الفنا، واضطر عدد من مستعملي الطريق إلى ركن سياراتهم جانبًا في انتظار مرور هذه العاصفة، وسط توقعات بخسائر كبيرة بسبب هذه العاصفة القوية.

وعزا مراقبون هذه العاصفة إلى الارتفاع الشديد في درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي، بحيث بلغت 43 درجة بمدينة أكادير، في حين وصلت درجة الحرارة بمراكش حوالي 48 درجة.

كما تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المغربيّة، ووسائل إعلاميّة مختلفة (غير حكوميّة)، خبر سقوط شجرة بحديقة عرصة البيلك بمدخل ساحة جامع الفنا بمراكش، إدى وفاة شخص في عقده الرابع، لكن لم يصدر أي بيانٍ رسمي من السّلطات يؤكّد الخبر