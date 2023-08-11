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الأمن العام يحذّر من الأحوال الجوية المتوقعة

منذ ساعة واحدة
الأمن العام يحذّر من الأحوال الجوية المتوقعة

وطنا اليوم:جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها نتيجة الأحوال الجوية المتوقعة وما ستشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ضرورة اتباع جملة من النصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري .
ودعت المديرية الى الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري وخاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، و الإكثار من شرب السوائل وبخاصة الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .
كما دعت الى عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء الحوائج وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، و ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، و عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.
وشددت المديرية الى عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك


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